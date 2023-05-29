參加坪林微旅行者，可獲得2張面額100元的好茶券，可在市集攤位及水岸廣場消費抵用。（陳慰慈攝）

行銷春季包種茶，新北市農業局6月起連續3個周末都有展售會，今年首度在新北市民廣場舉辦，集結60個特色攤位，並有免費DIY體驗活動，新北市長侯友宜今出席記者會表示，新北市有責任跟農民站在一起，做好行銷讓新北包種茶被台灣看見、被世界欣賞飲用。

農業局指出，新北市轄內茶葉栽培面積約為754.37公頃，茶葉產量約463噸，其中最大產區為坪林，栽培面積達487.68公頃，年產量310公噸，約占全市65％，為包種茶主要產地。

侯友宜說，這幾年新北包種茶品質不斷提升，入喉清香，在全國比賽連續多年拿到冠軍，他也謝謝青農回家延續事業，強調新北市在行銷上與設計上與時代結合，採用青農創意。另雖然今台缺水，但在翡翠水庫上游的坪林沒缺水，包種茶沒受到旱氣影響，保有一定水準，每年很快就銷售一空，不買會後悔。

農業局說明，6月3、4日在市民廣場舉辦的展售會，打造「夏水春茶」茶席野餐造景，現場有新北特色茶品、茶點心，還有6場DIY體驗活動，每場名額24名，採網路及現場報名，有手作茶皂、茶粿及杯墊編織。6月10、11、17、18日在新北市坪林茶業博物館旁廣場舉辦，有水岸野餐、茶體驗闖關體驗活動、茶糖賽、SUP立槳體驗。

此外，坪林區公所6月17、18日還推出坪林微旅行，每天名額200名，在地導覽老師帶領民眾一日漫遊坪林，走讀坪林茶業博物館、北勢溪水岸長廊、好茶市集、坪林老街、坪林形象商圈、百年舊橋、觀魚步道、親水吊橋及玻璃橋等特色景點，凡參加微旅行者，可獲得2張面額100元的好茶券，可在市集攤位及水岸廣場消費抵用。

農業局說，市集活動現場打卡即可獲限量夏水春茶竹柄扇；消費滿3000元，可獲限量夏水春茶品茗杯1份，每日限量150組。DIY體驗、水岸野餐及坪林微旅行活動報名可於「2023新北好茶」官網（https://www.ntpc-tea.tw/）查詢。

侯友宜春季包種茶坪林市民廣場觀魚步道