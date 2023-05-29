副總統賴清德昨拋出，相關單位正在規畫，如何將已停機的核能機組維持在未來可緊急使用的情況，被解讀是民進黨反核態度有所調整。對此，賴子弟兵、民進黨立委林宜瑾29日指出，民進黨反核的大方向仍不變，賴此言並非支持核能在台灣持續發展，也並非否定非核家園的宗旨。

賴清德昨天出席台大政治系與亞太青年協會合辦的「2024校園總統馬拉松論壇」，與學生座談，與會學生擔憂，台灣8成以上能源依靠天然氣和燃煤，這些都仰賴進口，如果兩岸陷入衝突或是戰爭，台海周邊海運遭到封鎖，要如何填補這8成的缺口？

賴清德回應，從2016年開始，政府希望能夠建立能源自主，綠色能源尚在起步階段，去年綠能發電已經高於核能發電，但是比例確實不高，未來勢必要持續加強，而核一、核二廠陸續除役，核三廠也將在2025年達到運轉年限，在此狀況下，目前相關單位有在規畫，怎麼樣將已經停機的核能機組，維持在一個未來可緊急使用的情況，以備不時之需，「目前的規畫是這個樣子」。

對此，林宜瑾指出，民進黨反對核能的大方向仍不變，請國民黨不要再抹黑民進黨的能源政策，賴清德的談話中是稱「已停機的核能機組，維持未來緊急使用的可能，以備不時之需」。這仍需要跟相關部會研擬適當的方式，而賴的意思只是提供緊急時刻電力來源方向，並非支持核能在台灣持續發展，也並非否定非核家園的宗旨。

林宜璟強調，這絕對不是國民黨所說的「民進黨反核急綠的政策錯誤」，或是「非核家園跳票」。與其急著潑民進黨髒水，國民黨不如好好審視自己大選時要提出的能源政策，盡快給人民一個交代。