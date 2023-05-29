潛艦國造將迎來重大里程碑，IDS國造潛艦原型艦預計9月下水，台船董事長鄭文隆也透露，儎台設備原計畫162項對外採購、66項由國內自製，但國外廠商因疫情等因素延宕交貨，為滿足施工進度，國內自製品項擴至151項。

鄭文隆說明，潛艦儎台的設備部分共228項，原先計畫162項向國外採購、66項國內自製；後來因輸出許可延滯、變故，以及國外廠商因疫情因素，不斷提出延期交貨要求，為了滿足我方設定施工進度，有些設備被迫在國內尋商自製，有些則採平行策略，自己亦同時尋商自製。

鄭文隆表示，原定162項對外採購的設備，目前統計85項成功轉為國內自製，因此目前為止，國內自製品項共151項。至於配合很好的國外供應商，則仍然保持非常好的供應鏈關係，亦鼓勵他們未來能到台灣來，儘量在台灣產製。

鄭文隆也說，潛艦國造歷經6年餘的投入，是整個執行團隊不辭辛苦、不憂讒畏譏的堅持，包括中科院、海軍二五六戰隊、海發中心及台船公司。而參與的人員陸續有變化，近日統計，國防部7人，海軍司令部5人，海發中心31人，256戰隊47人，中科院39人，台船861人，共計990人，這些近千名的成員，是成就這個一開始被認為是不可能任務的群體英雄。

鄭文隆強調，站在台船的角度，希望6年多來辛苦培養出來的lDS設計人才、建造人才，能在國家政策的支持下不要流失，能繼續為國效力，已購置的生產設備也不要閒置，能加速再次利用，加速強化我國海下國防實力。