國境解封之後 國外旅客陸續來台，不過國內旅宿業卻嚴重缺工。交通部、勞動部與教育部今（29）日聯合推出旅宿攬才計畫，其中交通部補貼旅宿業業者，勞動部補貼旅宿業勞工，教育部則是鼓勵大專校院學生暑假去旅宿業打工。

行政院今日宣布推動「疫後擴大旅宿服務徵才計畫」，結合交通部「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能」、勞動部「疫後改善缺工擴大就業」及教育部「大專院校學生從事旅宿業暑期職場體驗」等3項方案，以各部會力量共同紓緩旅宿業缺工問題。

疫情前每年來台旅客達到1200萬人次，交通部觀光局今年則砍半訂出600萬人次的目標。交通部政務次長陳彥伯表示，今年3月25日突破第100萬人次，5月24日突破第200萬人次，到昨天已經206萬人次。

觀光局局長張錫聰表示，統計來台旅客平均停留6.2晚，交通部4月21日就已公告實施「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能方案」，並追溯自4月1日至明年3月31日，有新聘房務及清潔人員的旅宿業者，新聘人員至少任滿6個月者，即可於線上按每人每月5000元申請補助金，也就是最快今年10月1日就可在台灣旅宿網專區申請，最長可請領12個月。

張錫聰補充，業者須符合補助條件，包括必須是營業中的合法旅宿業，北北基桃等北部地區基本薪資要達到3.3萬元，中、南、東部跟離島要達到3.1萬元。5月時已經召開4場線上說明會，目前缺工規模約1.2萬人，預計補助1.65萬人。

勞動部勞動力發展署主任秘書陳世昌表示，勞動部是直接補助旅宿業從業人員，鼓勵失業勞工經公立就業服務機構推介投入旅宿業從事房務、清潔工作。補助對象分兩類：失業30天以上的一般身分勞工給予就業獎勵每月6000元，若工作地點在偏遠（特定）地區再加碼3000元，最長可領12個月；另高齡者及就業服務法第24條所定各款對象（如中高齡、二度就業婦女等），全時工作給獎勵金每月1萬元，偏遠（特定）地區再加碼3000元，部分工時每月5000元，偏遠（特定）地區再加碼1500元，最長可領12個月，從6月15日（回溯自5月1日起）至明年6月14日期間實施。詳見台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw），希望能投入2萬人的規模。

教育部青年發展署主任秘書蕭智文表示，本國學生跟僑外生暑假在旅宿業打工逾80小時者每人每月獎勵3000，逾160小時者6000元，偏遠（特定）地區每月再加碼3000元， 6月15日（回溯自6月1日起）至9月15日最長3個月，詳見教育部青年署職場體驗網。6月1日起可以讓業者在觀光局旅宿網刊登職缺，必須是勞保投保單位，預計6月9日可讓學生投遞履歷。