大車隊在5月中旬獲得蘋果App Store主打推薦，將其放在首頁露出，象徵著55688 App在UI、UX設計、使用者體驗、軟體穩定度、甚至是多元生活平台的服務內容得到用戶認可。更是象徵55688不再只是提供交通服務的計程車派遣車隊，而是一家數位科技公司，從不停止創新腳步的經營團隊，讓55688於2023年第1季繳出一份漂亮的成績單。

55688集團旗下的台灣大車隊是民眾熟悉的計程車車隊，成立至今已20餘年，市場占比今年更突破25％，是計程車運輸業龍頭。近年來在總經理楊榮輝、執行長林念臻的策略規畫下加速進行數位轉型，目前已經發展生活服務，包括：居家清潔、洗衣服務、代駕服務、線上購物、訂房、接電、機場送機等，而將上述服務性商品整合為一、化零為整，憑藉的就是數位轉型的成果「55688 App」，它讓使用者能從單一管道（App）連結多項服務商品。就在5月中旬，55688 App受到蘋果App Store推薦，成為近期Apple推行的主打App之一。

林念臻表示，55688 App即日起推出新版Super App，新版App除更新55688 App Icon，更優化UI、UX；新版的App Icon是以雙全(全天候、全方位)生活媒合服務的55688集團品牌，並且綴上一片充滿無限可能的白色葉子，做為一個全新面貌的55688 App的正式宣告。

55688 APP擁有680萬用戶基礎，等於台灣每四人就有一人是用戶，提供用戶Make Your Life Easier，發展「生活媒合平台」是55688集團重要目標。