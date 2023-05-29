東證一部指數晨收漲0.96%，為2166.41點，盤中最高升至2,175.13點，未能進一步接近上周觸及的33年高點（2,188.66點）。

美國總統拜登周日宣布已經與眾議院議長麥卡錫敲定含債限在內的預算協議，且已準備好將協議提交國會表決。惟強硬派共和黨人和進步派民主黨人已經表態反對這項協議。

野村證券策略師Maki Sawada表示，這項協議尚未落槌，仍然存在一定程度的風險，但達成基本協議使風險已經消退，雙方都承諾會避免美國技術性債務違約。日經指數在周一突破31,500點重大心理關卡，但最終證明這裡的反壓有些太重，我預期本周日經指數將穩步上漲，但可能出現短線拉回以控制速度的情況。

日圓貶至141兌一美元大關，出口股權重占比較高的日經指數受到的提振相對較大。

本田汽車漲1.86%，速霸陸汽車（Subaru）漲1.78%。

在人工智慧（AI）熱潮帶動美國同業股價大漲後，日本晶片相關股表現持續亮眼。

晶片測試設備製造商愛德萬測試（Advantest）股價大漲逾4%，稍早前一度漲近7%，並創下歷史新高，成為日經指數表現最好的個股之一。最近備受市場追捧的AI晶片大廠輝達（Nvidia）是其主要客戶。