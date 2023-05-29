佳世達5月29日股東常會通過2022年財報與盈餘分派案，2022年合併營收以2,398億元刷新歷史紀錄，每股稅後純益（EPS）4.2元，派發現金股利2元。

陳其宏表示，今年以來積極擴大醫療相關布局，以通路先行和醫藥不分家的策略思維，提高明基醫院持股，並投資諾貝兒寶貝(丁丁藥局)股權28.54%，透過藥局通路掌握需求趨勢的變化，期望能以佳世達的創新科技能力結合藥學專業，聯手拓展樂齡通路服務的商機。

佳世達總經理黃漢州表示，南京明基醫院、蘇州明基醫院分別在今年5月12日慶祝成立15周年及10周年，結合醫療、教學、研發、營運「四位一體」，醫療服務深獲病患肯定，每年服務民眾超過200萬人次，在集團轉型醫療策略上，可整合促進發展醫療器材事業，在集團醫療投資上具有重大的樞紐地位。

在落實永續經營成效上，佳世達以聯合艦隊的理念帶領關係企業共同實踐ESG指標，去年宣布永續345目標，亦即2030年達到供應鏈減碳20%、2040年100%全面使用再生能源、2050年達到淨零排放之目標。佳世達永續行動深獲外界肯定，去年集團榮獲「TCSA 台灣永續獎及台灣永續行動獎」共14項獲獎。

佳世達為達到2027年高附加價值事業獲利過半之目標，仍聚焦於優化現有事業經營、快速擴大醫療事業、加速解決方案開發與布局網路通訊事業四大營運方針。除積極擴大醫療相關布局外，30日亦將率集團22家關係企業參加台北國際電腦展COMPUTEX，聯合展示七大智慧場域的永續ESG方案，與客戶共創智慧未來的無限可能。