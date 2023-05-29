依據國際溫室氣體盤查議定書規範，企業碳排主要分成三大範疇，包含來自企業營運的直接排放、外購電力等能源利用的間接排放，以及包括供應鏈廠商、承保對象、投資對象等企業外部產生的所有間接排放。在這三大範疇中，富邦產險為力行減碳目標，除了於2022年取得環保署碳標籤與減碳標籤之「雙標籤認證」外，同時亦展開各項節電及綠能使用計畫，包括富邦產險總部大樓在拆除過程，創世界首例導入UL2799廢棄物零填埋（Zero Waste to Landfill）認證的分類回收機制，成為全球第一個獲得UL2799金級認證的營建拆除工程。

富邦產險更率先提出「2050淨零承保」，目標於2050年後，不再承保煤炭及化石燃料產業中未有具體減碳行動或低碳轉型計畫的廠商；且對於相關產業既有保單，將以2023年為基準，不再增加承保比例。

富邦產險表示，自2017年開始參與綠色能源發展的同時，富邦產險已開始配合國際趨勢逐漸減少投入與煤有關企業保險，而提出「2050淨零承保」，也希望能結合商品及風險諮詢服務，協助客戶進行轉型綠色能源的保險規畫，並提供損防建議，鼓勵客戶強化新興綠能、再生能源風險管理，攜手共同應對低碳轉型的風險。此外，富邦產險更於年初時與友達宇沛簽訂合作意向書，共同推廣淨零碳排的理念，協助企業客戶建構碳管理能力，透過友達宇沛豐富的碳管理經驗，引導客戶建立碳管理平台，提升碳盤查效率，完備企業內部碳管理制度，以因應國內外相關法規與供應鏈要求。