阿根廷經濟部長馬薩（Sergio Massa）將前往中國，以期從貨幣互換協議中釋放更多現金，這可能有助該國在今年大選之前遏制貨幣披索的跌勢。

新加坡《聯合早報》引述外媒報導，根據阿根廷經濟部27日公佈的官方行程，馬薩將於30日抵達上海，然後於6月2日前往北京與官員會晤。

阿根廷經濟學家預估，面對超過100％的通膨率，該國央行已無流動現金儲備。隨著阿根廷披索官方匯率今年以來下跌了25％，政府預防披索更嚴重貶值的最後工具之一，是阿根廷現有的1300億元人民幣互換額度。

根據阿根廷公佈的行程，馬薩將與中國人民銀行（大陸央行）行長易綱討論「續簽和提高」互換額度。雖然這筆錢進了阿根廷央行儲備，但實際上只有一部分，大約50億美元，被允許用於支付進口帳單或償還債務。馬薩尋求能夠動用其中更大一部分資金。

馬薩還將在北京與中國財長劉昆會面。據報導，包括阿根廷央行行長佩斯（Miguel Pesce）在內的一個大型阿根廷代表團，將陪同馬薩訪華。

阿根廷將於8月13日舉行關鍵的初選，10月22日舉行大選。馬薩被外界廣泛視為總統候選人之一。