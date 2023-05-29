有AI教父之稱的輝達（NVIDIA）CEO黃仁勳近日來台，身價上兆的他25日到饒河夜市，身影被網友拍下，引發關注，推特上一名外國男網紅和家人也在台灣旅行，特地到饒河夜市找到黃仁勳曾經逛過的攤販拍照留念，他笑說「我想像億萬富翁一樣生活」，讓大批網友笑翻直呼「這是成為富豪最快的捷徑」。

網紅Matthew Donegan-Ryan在個人推特指出，27日是在台灣旅遊最後一天，妻子問他在台北的最後一晚想要做什麼，他說「我想像億萬富翁一樣生活。」接著他就到饒河夜市，在黃仁勳逛過的攤販旁，抱著年幼的兒子在同一個位置、角度拍照留念。

Less known: why was I shopping at a night market in Taipei at the same time 🤔🤔🤔 https://t.co/zdC8YfstJP — Matthew Donegan-Ryan (@MatthewDR) May 28, 2023

圖片曝光，網友也紛紛留言，「全新網美景點誕生了」、「饒河夜市應該要改名兆億夜市」、「成為富豪的最快捷徑」、「最簡單成為億萬富翁的方式」、「笑死！這樣也行」、「虧他想得出來啦」、「這一定是粉絲無誤」。

黃仁勳此次來台，除公開行程外，也會拜會台積電高層、華碩和技嘉等廠商，他到台灣不忘到饒河夜市吃小吃，他右手拿一袋麻花捲、左手插口袋，看起來愜意且親民，一舉一動都受網友矚目，他預計在台灣停留約兩周，估計會再掀起一波話題。