撞斷消防栓漫天水柱現場曝光 駕駛肇逃被逮挨重罰

北市北投魏姓男子駕駛一輛大貨車，29日上午6點半，倒車從停車格駛離，車尾撞擊路邊的消防栓，消防栓應聲斷裂，水柱噴約一層樓高，但魏男卻裝作不知道，立即駛離並未報警，1小時後，路過民眾見狀，通知警方到場，員警立即聯繫北水處關閉供水並找到魏男，依違反《道路交通管理處罰條例》，駕駛汽車肇事未依規定處置，以及違規停車，對魏男開出2張紅單。

年約65歲的魏男，今早駕駛一輛銀色的小客車，到三和街一段82巷，將自己的小客車停進停車格，駕駛公司的大貨車離去，但倒車時未注意後方車斗，撞擊人行道上的消防栓，消防栓直接斷裂，大量的自來水從底部湧出，漫天水滴讓路人難以靠近。

魏姓男子直接將大貨車駛離，大量的清水噴灑近1小時，直至員警到場通知有關單位，7時32分關閉開關，魏男涉及肇事逃逸部分將依法開罰，另外自己的轎車停在紅線，涉及違規停車，警方也一併製單舉發，後續還有毀損消防栓的民事責任，恐面臨高額的賠償。