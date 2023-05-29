不過根據外媒報導，瑞銀全球財富管理及法國興業銀行均預測，有跡象顯示日本央行可能在6月會議上，上調基準債券殖利率上限，這將促使未來幾個月日圓兌美元匯率恐反轉走升，年底前甚至有機會升值15％，來到122日圓兌1美元。