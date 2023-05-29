美元兌日圓逼近141價位 再度改寫6個月高點 12:032023/05/29 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 聯準會下月再度升息的機率攀高，加上美債危機暫告解除，投資風險再度回歸，美元兌日圓29日在亞洲盤持續走高，一度升抵140.91，逼近141價位，再度改寫6個月高點。累計美元兌日圓本月來已強漲逾3％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不過根據外媒報導，瑞銀全球財富管理及法國興業銀行均預測，有跡象顯示日本央行可能在6月會議上，上調基準債券殖利率上限，這將促使未來幾個月日圓兌美元匯率恐反轉走升，年底前甚至有機會升值15％，來到122日圓兌1美元。 #日圓 #再度 #價位 #逼近 #聯準會 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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