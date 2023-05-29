佳世達舉行股東常會，今年進行董事改選，明基友達集團創辦人李焜耀因個人因素退出董事會。此外，今年佳世達增加兩席獨立董事，總計有9位董事、其中獨立董事席次過半。

佳世達股東會選出新任董事，董事名單包括佳世達董事長陳其宏、佳世達總經理黃漢州、友達董事長彭双浪、友達顯示事業群總經理陳建斌，獨立董事包括顏漏有、徐爵民、陳良基、林秋蓮、黃淑君。

李焜耀近年淡出第一線經營，去年退出友達董事會，今年又退出佳世達董事會，目前僅擔任明基電通和明基基金會董事長。

佳世達表示，為持續提升公司治理，此次9席董事結構為5席獨立董事，首度過半，且有2席女性獨董當選，整體董事會成員涵蓋企業管理、科技產業、創業投資、永續發展、財務會計、風險管理、資訊安全、學術研究等專業領域，符合多元化專業條件。改選後榮譽董事長李焜耀不再擔任公司董事，此乃其個人規劃，公司亦感謝李焜耀的貢獻與傳承，建立完善的公司文化及制度，成為我們最重要的資產。

股東會也通過去年財報和盈餘分配案，去年合併營收2398億元、刷新歷史紀錄，每股稅後純益約4.2元，配發現金股利2元。