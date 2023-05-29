陳妍希以電影《那些年，我們一起追的女孩》穩坐「國民女神」寶座，天生麗質的陳妍希，儘管已升格當媽，39歲的她依舊擁有凍齡顏值和姣好身材，絕佳狀態相當不科學，近日就有網友捕獲野生陳妍希，直呼：「陳妍希本人和電視上是兩個人，本人太好看了，簡直好看到不行」。

陳妍希近日出席阿那亞海浪電影周，她以一襲墨綠色抹胸長裙、頂包頭氣質亮相，就有網友在小紅書曬出陳妍希搭禮車影片，放下一頭長髮的她，優雅拉著裙襬，專心和工作人員討論上車事宜，該網友更大讚：「天啊，陳妍希本人和電視上是兩個人，本人太好看了，簡直好看到不行，全場人都在感嘆怎麼那麼好看」，直誇陳妍希很瘦。

網友看完影片更紛紛誇：「像洋娃娃耶」、「她本人肯定好看，皮膚好」、「當初還嘲笑人家小籠包，美翻了」、「真的好漂亮，好像公主」、「她可是沈佳宜耶」、「確實眼睛很大很美」。

其實，陳妍希不只是美魔女一枚，她還是幸福人妻代表，陳妍希雖然和大陸小生陳曉都對家庭生活低調，不過小倆口偶爾也會在網上曬恩愛，PO文為對方慶生、慶祝結婚紀念日等等，一互動就散發滿滿粉紅泡泡，閃瞎眾人。