台中港酒店3月間發生3名醉客進入女子房間事件，造成該女受到極大驚嚇並提出侵入住宅告訴。台中港店29日指出，目前全案進入調解階段，會盡最大努力期與當事者取得共識，未來會確實要求相關流程與訓練到位，確保不再發生。

台中港酒店指出，此事件造成消費者及社會大眾的不安與關注，在此致上最深歉意，能理解這起事件對客人產生疑慮和不安，事件發生後，酒店第一時間嘗試向當事人表達最深切的歉意和關切，但因多次與當事者聯繫未果，後續由當事者的先生代為發聲，目前全案進入調解階段，會盡最大努力，期能與當事者取得共識。

台中港酒店表示，深刻了解此事件對當事人舒適和隱私造成的困擾，未來也會確實要求相關流程與訓練到位，確保不再發生；每位客人的隱私和安全以及良好的住宿品質是酒店最在乎的事，將繼續努力提升內部培訓和標準作業程序，以提供更好的品質。

有網友在臉書社群《好想住飯店》po文指出，今年3月10日，一名女子住宿台中港酒店，晚上11點多，女子已就寢，結果有多名酒醉的陌生男子進入房間，在床邊徘徊，造成該名女性旅客精神受到極大驚嚇。事後酒店指稱是櫃檯人員一時未查，誤開房門而造成誤會，網友質疑四星級的酒店怎會犯下如此荒唐的事件。

警方表示，到場後經詢問女房客確認全程皆未遭3名走錯房間旅客不法侵害，女房客告知將與飯店協商，3月11日雙方協商未果，女房客向警方提出侵入住宅告訴，警方受理後，已於4月2日將走錯房間旅客等人依侵入住宅罪嫌函送台中地檢署偵辦。