24歲黃姓男子於5月27凌晨0時許與朋友一起坐車出遊，因為汽車的排氣管聲音太吵，引起左營警方注意。警方經查發現駕駛25歲潘姓男子無照駕駛，且黃男是新北地方法院發布的通緝犯，訊後移送新北地院歸案。

左營分局文自派出所警員於5月27日0時許巡邏到民族一路與大中二路口，發現一輛自小客車排氣管發出較大聲響，疑似有改裝的情形，立刻尾隨該車至高楠公路旁攔查。

警方發現，車內共有3人，駕駛潘姓男子的駕照已遭到吊銷，且副駕駛座上的乘客黃男是新北地院所發布的通緝犯。員警立即逮捕黃男，另依違反道路交通管理處罰條例第21條第1項，處6000至2.4萬元罰鍰。

對於潘男無照駕駛的行為依法舉發。至於自小客車排氣管聲響較大部分，經員警查證係原廠排氣管，並無改裝的情形。

警方調查，黃男設籍於新北市，今年初南下高雄居住就業，因此沒有收到法院相關通知書。他與朋友共3人相約出遊，未料因為排氣管聲響較大遭到員警盤查。