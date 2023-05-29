不過台股在短線急漲千點後，逢高獲利了結賣壓出籠，盤中因交投熱絡，成交量大增，截至11點40分為止，加權股價指數約16634.29點，上漲129.24點，成交量約為2473.86億元；OTC指數為216.1點，上漲3.37點，成交量為603.08億元。

今天盤中上市各類股以光電類股表現最佳，上漲2.33%，其次是電腦設備類股及其他電子類股，分別上漲1.73%及1.64%，表現較差者為汽車類股、觀光類股及水泥類股，其中汽車類股下跌0.26%，觀光類股下跌0.23%，水泥類股下跌0.2%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股、上漲2.9%，表現最差為營建類股、下跌0.35%。

就技術面來看，上週美股在Nvidia領軍下，Nasdaq及費城半導體上演狂飆秀，連帶台股指數也在台積電猛漲下指數連番創高，上週五加權股價指數以16505.05點作收，累計一週上漲330.13點，漲幅約2.04%，週K連二紅，成交量也同步放大為日均量2846億元，以中小型股為主的櫃買市場也同步攀升，OTC收盤指數為212.73點，累計一週上漲3.23點，漲幅約1.54%，K線亦是連二紅，日均量也放大至729.92億元。受到美股續強帶動，今天台股指數開高震盪，盤中指數再創波段新高；台股指數在盤整3個月後，5月18日才突破16000點的天花板，市場買盤已被點燃，僅兩週時間就再衝上16600點，如果觀察日K線，在兩週時間出現兩個跳空缺口，再配合量能迅速增溫，操作應該謹慎，如果出現第3個缺口，或是4500億元的大量，應提防失控。

分析師表示，台北國際電腦展將在5月30日正式開展，市場關注黃仁勳演講。產業面，Nvidia財測遠超預期，FAAMG股價創高，激勵台積電及國內相關電子股的股價創一年新高，目前整體格局有利於多頭，中多趨勢不變。

操作上，短打技術面轉強且法人買超如AI伺服器相關、半導體股、ABF、記憶體、PC下游、節能、觀光旅遊及航空；減碼營運展望保守與股價表現相對欠佳、技術面偏弱如：遊戲、鋼鐵、航運、高爾夫球頭股。