邁達特董事長李昌鴻表示，隨著企業多雲策略不斷演化，複雜的IT資源整合漸成多數企業的顯著挑戰。鑑於此，邁達特瞄準企業多雲治理瓶頸與IT託管監控需求，推出自行開發的多雲管理平台CMP。邁達特CMP還可結合邁達特7×24專人專責MSP託管服務中心，旨在作為企業無痛無縫過渡至多雲環境的最強後盾。

邁達特的雲端服務出帳及用量管理系統CMP，可一站式監控、回顧、預測企業IT跨雲的用量和效率，支援AWS、Azure、Google Cloud、Akamai、Cisco Webex等雲端IaaS/PaaS/SaaS服務等。邁達特CMP透過「三多」特色（多雲、多租戶、多功能），為企業IT實現「三管」目的（管用量、管效能、管帳單），同時提升企業IT「三自」水平（流程自動化、服務交付自助化、控管自主化），助力企業達成IT資源最佳化利用，實踐企業ESG新準則。

邁達特旗下聚上雲和逐鹿數位，亦展出數位轉型和ESG兩全其美的解決方案。專攻雲端技術和企業級SaaS應用的聚上雲，將展出強大且敏捷的工作操作系統「monday.com」。逐鹿數位則將展出高彈性的人資管理系統（HCM）和企業流程簽核系統（BPM）。逐鹿數位已在該領域實戰近40年，已助力兩岸三地無數企業在ESG時代啟動無紙化運作。