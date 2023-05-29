全台關注的台南學甲88槍擊案，台南地方法院今天上午首開準備庭，儘管此案有8名被告，但法官只先傳喚在押的槍手孔祥志、涉嫌接應及湮滅事證的計程車司機李奇漢等2人應訊。其中，孔祥志還當庭大爆冷門，指稱他使用的作案衝鋒槍是ACC，並非檢方起訴內容所說的MP-5。

出庭時，孔祥志神情一派輕鬆，對於檢方的起訴事實不僅不否認，還一肩扛起說，「全都是他一個人做的」；他還強調，檢方起訴指他作案時使用MP-5，但他使用的是ACC衝鋒槍，與共犯楊展華、謝俊誠北上從蔡金郎處取得的衝鋒槍並非同一把。

另名李奇漢雖坦承案發前曾開車搭載孔祥志，並協助丟棄孔放在車上的衣物。不過，他卻否認知道該衣物是刑事證據；李的辯護人也質疑，丟棄犯案前的衣物，是否構成湮滅刑事證據罪？

檢方此案起訴的8名被告，分別是：學甲慈濟宮董事長王文宗、主嫌洪政軍、槍手孔祥志、提供槍枝的蔡金郎、北上取槍的楊展華、載楊取槍的謝俊誠、接應槍手的李奇漢及花園夜市郭姓停車管理員等。

檢方指出，此案犯案動機為原本私交甚篤、在政治上更有緊密結合的學甲慈濟宫董事長王文宗、前台南市議員謝財旺及前民進黨中執委郭再欽等3人，於2018年底關係生變，王文宗因故與謝財旺、郭再欽交惡。

謝財旺於2022年台南市議員選舉時，決定不再參選，推由女兒謝舒凡以民進黨黨籍參選，以承繼其政治香火。不料，王文宗竟夥同其好友綽號「紅龜」的洪政軍，共同計畫於大選前對郭再欽的公司及謝財旺服務處開槍，並商議由洪政軍指揮執行此事，完事後由王文宗安排逃亡後的援助。

不過，王文宗及洪政軍均矢口否認犯罪，也沒有就其動機做出任何供述，檢方懷疑此案另有其他參與或幕後策畫的共犯待查。