彰化殯葬園區消息曝光，引發不少民眾反對，29日市代會近百鄉親關心，到場旁聽。（吳建輝攝）

全台唯一沒有火葬場的彰化縣，最近因彰化市公所向市代會提案追加1400萬元預算，辦理「彰化市立殯儀館增建設施先期規畫案」，讓彰化火葬場露出一點曙光，29日市長林世賢現身市代會報告，強調在不汙染、不交通壅塞的情況下，能創造世界級的生命宗教聖地，還能創造商機，必要時將辦理全市民調，讓鄉親決定是否興建。

市長林世賢表示，向代表會提墊付案，是為了做彰化殯葬園區的長遠規畫，「先期規畫案」就是要進行可行性評估，內容包括「興辦事業計畫」、「環境影響評估」、「交通衝擊評估審查」、「水土保持計畫」幾大面項。

林世賢說，民眾最主要擔心的問題還是空汙，他說他也是環團出身，絕對會用最嚴厲的標準去看待，將交由民眾及各界專業團體推薦委員，讓專家學者審查把關；至於交通衝擊審查也會依循同樣的模式，若是審查不通過，自然就不會成案，也不會有後續的執行。

而所有評估審查通過，公所才能辦理說明會，並非有些民意代表說的，「市公所都沒有跟民眾進行充分溝通」，他認為這是不對的，過去世賢為了彰化殯葬園區多次到縣府請益，也拜會縣長並獲得支持，縣長更允諾若能夠通過環評跟交通審查，願意大力補助，讓園區朝向更完美的規畫。

林世賢強調，未來若遇到天災、人禍、戰亂、疫病等需要處理大量屍體時，別的縣市都自顧不暇了，屆時彰化人該怎麼辦，強調新式火化場能為彰化市創造商機；期待能找到國際級的建築師來規畫，將彰化的建設拉到世界級規模，成為未來的新地標，讓彰化市火化場成為新的標竿。