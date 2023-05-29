據共軍南部戰區發布消息，今年大陸與5個東協國家將舉行「和平友誼2023」聯演。大陸國際問題專家表示，中國大陸與東協國家的安全合作不針對任何第三方，對於密切中國大陸與東協國家防務部門關係、加深軍對軍之間的了解會產生積極影響；軍事外交的積極開展，反過來也會促進各方關係的實質提升。

共軍南部戰區微信公眾號27日發布消息稱，5月22日至26日，中國大陸與柬埔寨、寮國、馬來西亞、泰國、越南六方軍事工作組在大陸廣州舉行了「和平友誼2023」多國聯演首輪磋商，就演習課題、時間地點、想定背景、內容方法和相關保障等問題，進行了研究協商、溝通協調，達成系列共識並簽署磋商紀要。

「和平友誼」聯合軍演始於2014年。當年12月，「和平友誼2014」中國大陸和馬來西亞軍隊聯合桌面推演開始儀式在吉隆坡舉行；2015年9月，「和平友誼2015」聯合演習依然在馬來西亞舉行，這是中馬兩軍首次實兵聯演；2018年10月，「和平友誼2018」中馬泰聯合軍演舉行。今年即將舉行的「和平友誼2023」再度擴員，從中馬泰三國擴展為中、柬、寮、馬、泰、越6國。

大陸《環球時報》報導，北京外國語大學國際關係學院專家卓華接受採訪時表示，「和平友誼」系列聯演近年來發展迅速，演習規模在擴大，參演國家在擴容，聯演機制化程度越發成熟，這對於參演國家和地區安全都具有積極和切實的意義。

卓華認為，最為重要的是「和平友誼2023」聯演可以充分發揮地區安全穩定器的作用，「一方面，更多的東協國家參與進來，說明越來越多的國家在觀念上認同中國的合作安全、共同安全、綜合安全和可持續安全觀，在行動上與中國加大對接協調。在當前個別域外大國試圖拉攏東南亞部分國家搞集團對立的情況下，和平友誼聯演將有效抵制『零和博弈集團安全觀』對亞太地區安全的負面影響；另一方面，在聯演中，各方可以在行動層面充分優化多國部隊標準行動程式、指揮流程等，能夠切實地提高各方共同應對安全威脅的能力，對於維護亞太地區關鍵航道和海域的安全具有實際意義」。

報導指稱，近幾年，美國在亞太地區不斷投入軍事力量進行演習。2019年9月，首次美國東協聯合海上軍演在泰國啟動。2022年8月1日至14日，美國和印尼在蘇門答臘和加里曼丹舉行聯合軍事演習，新加坡、澳洲的軍隊和日本自衛隊也首次參加此次聯合軍演。2023年4月，美菲「肩並肩」聯合軍事演習更是達到史上最大規模，有超過1.7萬名軍事人員參加。

隨著新冠疫情結束，今年中國大陸和東協國家軍事交流活動開始恢復。2月8日至15日中國大陸國防部工作組訪問寮國、越南、汶萊，分別與3國防務部門進行工作會談。5月15日，中共海軍戚繼光艦從大連出發，執行遠海遠域實習任務並訪問越南、泰國、汶萊、菲律賓4國。

對此，中國大陸南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸表示，中國大陸與東協國家的安全合作不針對任何第三方，對於密切中國大陸與東協國家防務部門關係、加深軍對軍之間的了解會產生積極影響。軍事外交的積極開展，反過來也會促進各方關係的實質提升。