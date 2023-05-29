土耳其28日舉行總統大選決選，土國最高選舉委員會29日宣布執政黨正義發展黨（AKP）兼「人民聯盟」候選人、現任總統艾爾多安勝選，連任土國第13任總統，外交部已請我國駐土耳其代表處以政府名義向連任的艾爾多安表達祝賀之意，並盼未來雙方在各個領域上繼續深化合作及交流。

外交部發言人劉永健指出，台土兩國近年來雙邊關係日漸密切，2014年啟動台北－伊斯坦堡直飛航線後，雙方相繼簽署災難管理、促進投資、農業、科技、警政、審計、國際援外合作、中小企業等10多項合作備忘錄。

他說，今年2月土耳其南部發生芮氏規模7.8的強震，我國於第一時間派遣搜救隊前往災區，政府及民間並合作捐贈善款及物資，協助土國災民重建家園，充分展現我國人道關懷及即時提供國際賑災的能量，土國各界對我國的愛心至表感謝。

劉永健表示，外交部已透過駐處向連任的艾爾多申致賀忱，並恭賀土國大選順利完成。外交部亞西及非洲司司長賀忠義大使也已致電土耳其貿易辦事處處長貝定可表達祝賀，並盼未來雙方在各個領域上繼續深化合作及交流。