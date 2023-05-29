少子化愈來愈嚴重，苗栗縣大湖鄉武榮國小全校僅剩3名6年級學生，比教職員人數還要少，今年更無新生報到，下學年開始即將成為「空校」，面臨裁撤廢校命運，縣府教育處指出，小校裁併有法規依循，也會適當安置教職員工。

苗栗縣共有111所小學，受到少子化、人口外移影響，目前不足50名學生的小校占1／3，更有20多校已經低於30名學生，其中創校已經64年的武榮國小，從去年開始就沒有新生入學，全校2到6年級5個班，只有10位學生，2名還是跨學區就讀的學生。

今年因為有家長擔心學生數太少，不利孩子成長，讓孩子選學到鄰近學校，使得武榮國小只剩下3名即將畢業的6年級生，比校方9名教職人員還要少。武榮國小指出，校方積極辦學，更免費提供早午餐及課輔，但去年開始就沒有新生，今年也沒有新生報到，下學年學校將無學生就讀，校方已將現況呈報縣府教育處，並配合後續處理方式。

武榮村長陳慶檸，武榮國小因缺學生可能被廢校，這是沒辦法的事，如果學校被裁撤，希望縣府能將校園規畫為關懷據點，村內目前缺少這樣的場域，改設關懷據點可增加對周邊東興、義和及武榮社區年長居民的照顧。

苗栗縣府教育處長葉芯慧指出，全台各縣市學校都面臨少子化問題，縣內制定有小校裁併法規，並會採取預告模式，會把少於30人學校的現況、附近學校距離等資訊告知家長，受到裁併學校的教師安置，也會有妥當規畫。