民進黨總統候選人賴清德昨語出驚人表示，停機核能機組維持可緊急使用，國民黨立委洪孟楷表示，這對比過去堅定反核、且把核能視為過街老鼠的綠營，根本就是髮夾彎又一彎。追根究底在錯誤的能源政策導致台灣發電捉襟見肘，而賴更該向國人說明清楚，尤其是核一核二廠所在的民眾，何謂緊急使用、以及維持過程的地方發展限制，如何彌補？

洪孟楷說，2019年賴清德與蔡英文黨內總統初選最白熱化時，兩人還分別以現任總統及卸任行政院長身份參與廢核大遊行，當時胸前貼著「核電歸零」貼紙的賴清德，如今卻為了這次選戰再度轉彎，變成核能隨時能緊急發電、緊急供應。這不就代表過去廢核、反核都是作秀，電不夠、仍然擁抱核能，變成錯誤能源政策的提款機。

洪孟楷表示，再者目前除役的兩座核能電廠，皆位於新北市，核一在石門、核二在萬里，過去也因為配合發展核能導致地方發展嚴重受限，造成高齡化、年輕人外流等現象。過去因為發電而仍有地方回饋機制，但停止發電後，對於地方回饋大幅縮水，如今要維持隨時能在發電的狀態，勢必就是無法讓石門、萬里正常發展。

「請向地方民眾說明清楚，這種髮夾彎要把台灣未來帶向何處？」洪孟楷痛批，賴清德過去就疾呼，躁進、錯誤、不切實際的能源政策，將讓台灣陷入國安危機，如今核能大轉彎，除了是捨棄民進黨自己的神主牌外，過去民進黨為選票推出的短視政策，都應該被徹底檢視。