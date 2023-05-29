趙正平目前女友小他21歲。（中天綜合台提供）

馬力歐。（中天綜合台提供）

阿Ken為緩解何妤玟、趙正平氣氛，竟說「同是離婚人，相煎何太急？」（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（30日）晚9點播出「為什麼老牛就愛吃嫩草？這樣的愛你們真的hold得住嗎」，與小21歲女友交往的趙正平認為不能以偏概全，表示年紀大的男生較沉穩，交往起來也較踏實。結果何妤玟忍不住吐槽他：「最不沉穩的就是你」，氣得趙正平回嗆：「難怪妳會離婚，一直頂嘴。」主持人阿Ken見場面尷尬趕忙緩頰：「同是離婚人，相煎何太急？」笑翻全場。

何妤玟認為和熟女交往的優點其實也不少，還以趙正平先前自律神經失調為例，「我私下都有關心他，因為我經歷過，我知道晚上睡不著、很孤單的感覺，而且他說要去爬山的時候，我還說我要去陪他。」趙正平笑說：「這就是魔鬼的陷阱，她會讓你犯罪！」

不料這話卻讓阿Ken聽了很震驚：「你對她有過非分之想？你們曾經有差點在一起過？」趙正平急忙澄清：「單身男女本來就應該要保持界線，雖然她釋出橄欖枝給我，但是我可以把那個橄欖枝燒掉。」何妤玟卻要大家不要會錯意：「我要說的是，趙哥跟我出去別人不會多想、也不會有事情，但他找嫩妹，人家就會多想。」

另外，與老婆咪咪相差17歲的Paul透露2人要結婚時，確實有遭到女方家人極力反對：「我們要結婚的時候，她家人還叫我保險要買好買滿，就算我不在了，她也有優渥的保險金。」

何妤玟好奇提問：「所以你接受咪咪用你的保險金，在你死後再跟別人在一起嗎？」Paul則大氣回應：「我可以，因為我在乎的是我能跟她一輩子。」馬力歐也很認同：「本來就應該這樣，老婆還年輕，為什麼要讓她守寡？」

更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間9點《同學來了》。