緯穎董事長林憲銘表示，緯穎持續投入資料中心IT設備的開發。在CPU/GPU上，公司也運用多家不同架構來滿足不同客戶應用的客製化需求，包括電源效率、工作負載最佳化。隨著生成式AI工具陸續問世，對於資料中心產業來說，省電跟散熱將是AI下一個決勝的關鍵。散熱技術上，緯穎的液冷技術橫跨伺服器與液冷設備整合、倡議液冷板及浸沒式冷卻技術，協助客戶提升電源使用效率，帶來更高效能的散熱解決方案。企業永續經營方面，緯穎致力於「釋放數位能量，點燃永續創新」的願景。

緯穎於今年接軌國際減碳路徑，通過科學基礎減碳目標倡議組織(SBTi)審核；台北辦公區從2022年第四季度開始全面使用綠電；持續推動海岸林植栽與減塑等活動；緯穎治理評鑑結果獲得上市公司前5%的成績。考量景氣持續低迷，緯穎會密切觀察並敏捷做出調整，以因應經濟環境影響與不確定性。放眼未來雲端產業與 AI 伺服器長期需求仍將成長，緯穎持續投資深耕資料中心技術。緯穎制定2040淨零和2030全面綠電目標。致力降低自身產品開發與生產所產生的碳排，逐步朝向源頭減碳並與供應鏈協同共好，以永續意識成就上下游產業一起成長。