攻城獅完成年度主場3連霸。(PLG提供)

P. LEAGUE+在29日公佈2022-23 年度GM及年度主場，年度GM由帶領桃園璞園領航猿從上季墊底變成本季例行賽第三的「台灣飛人」陳信安獲得，年度主場則由新竹街口攻城獅順利完成3連霸。

上季成績吊車尾的桃園璞園領航猿，休賽季期間GM陳信安積極地運作，除了靠選秀補進張鎮衙、白曜誠、丁恩迪等即戰力新血之外，同時也聘請執教經驗豐富的外籍教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）來率領年輕的領航猿，加上本季找的洋將穩定性高，在「台灣飛人」的運籌帷幄之下，領航猿本季打出令人激賞的團隊籃球風格。

領航猿除了闖進季後賽之外，更是創下聯盟紀錄的例行賽10連勝，也追平聯盟例行賽主場8連勝的紀錄。陳信安在36張選票（含6張GM選票）中拿下8張5分、以總分79分拿下本季的年度GM。

新竹街口攻城獅在PLG第三季持續精進主場經營，硬體設施部分再升級，將全區域音響架設至中央大螢幕周圍，讓場內各席次的獅紫軍皆能體驗到平均且震撼的音色與音頻。此外，豐富且多元的主題日內容，像是與漫畫結合的「宅男打籃球主題日」、以新竹風城為主軸的「風之祭典」、和職棒球隊統一獅及味全龍合作的「雙獅好友日」、「五龍五獅」，總是能讓進場球迷有絕佳的娛樂消費體驗。

新竹街口攻城獅在35張選票（含5張球迷選票，本季球迷參與投票總人數是29,830人，比上季11,662人成長156%）中拿下13張5分、以總分93分三度獲得PLG的年度主場。