暑假即將到來，新北市客家文化園區推出以藍染工藝、食農教育、環境教育以及客語、日語、英語三語共學的「創藝食農趣」夏令營活動，並連結三峽在地藍染與茶產業，邀請大家一起探索客家文化。

新北市客家局表示，7月4日至7月8日，規畫為期五天的充實營隊，內容包含「一日小小農夫體驗」、「藍染小職人養成」、「食農餐桌輕食小主廚」、「客語日語及英語三語共學課程」、「青心柑種茶點DIY與茶園巡禮」、「族群文化自然探索與文化探究課程」，讓學童體驗客庄種田樂趣與自然生態，從中了解環境教育與食農教育的重要性，限量20個名額。

此外，從7月15日起至9月2日，每周六於新北市客家文化園區推出「哈客樂園故事屋」活動，並推出生活客家系列DIY新品上市讓民眾選擇，有古早味客家童玩「彩繪陀螺」、藍染職人風「文創飲料袋」以及特色兔年限定「絹印提袋」。

為落實客語扎根與營造客語通行場域，邀請活潑的客語薪傳師帶著大家一同探索客語繪本知識，從閱讀中認識客家族群與傳承客語，同時提升客語社群活力。另外，新北推動學習型城市，融入多元族群文化課程，新北市客家文化園區與三鶯社區大學合作開設暑期班與秋季班課程，結合客家技藝「藍染」與「纏花」課程以及終身學習「書法班」、「城市速寫班」等豐富課程，透過與社區合作開設系列課程傳承客家，將客家文化帶入社區。

客家局長林素琴表示，新北市客家文化園區是一座多元實驗場域，是學習探究、文化體驗、青年參與、客語通行的多元場域，透過生活客家主題營造，在暑期推出以學習為主題的系列活動，讓參與民眾從學習中認識客家文化。更多活動報名資訊，詳情請上新北市客家局臉書粉絲團（https://reurl.cc/9Gjved）與新北市客家文化園區官方網站（https://www.hakka.ntpc.gov.tw/tw/）。