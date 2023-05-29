momo富邦媒（8454）29日宣布，2023年徵才計畫全面啟動，廣邀菁英夥伴與新世代人才加入，為產業注入營運與創新驅動力。今年momo釋出逾300項職缺，預計招募約500名員工，強力延攬電子商務、倉儲物流、科技資訊、後援服務四大領域人才。

momo也全力投資培育新世代電商人才，積極響應政府青年就業計畫、推行產學合作實習計畫，發揮人才培育力推動產業邁向永續。

momo為綜合型電商平台，為帶給消費者豐富商品選擇，積極經營多元品類發展。為持續發掘優質的新產品，電子商務領域的品類經營、銷售企劃人才，一直是momo長期延攬的目標。同時強力號召電子商務行銷菁英，共同將優質商品帶進消費者生活中。

2023年momo積極展開廣告新業務，廣告領域的菁英亦是momo年度獵才重點，歡迎對廣告業務有興趣，或具備數位媒體廣告經驗的人才加入。

擘劃短鏈物流為momo長期發展重點，2023年momo預計物流中心、主倉、衛星倉新增至61座，亦持續擴大配送車隊與幅員。在積極投入全台倉儲基礎建設之際，momo也強力延攬物流系統規劃分析、運輸管理營運分析、廠務設備工程、建築工程規劃等領域能手，以及倉儲物流現場主管與專員、機貨車配送員等，期盼領域人才的加入，共同加速升級momo倉儲物流服務力。

momo持續以科技實力提升服務量能，今年將大舉招聘科技資訊人才，包含App程式開發工程師、雲端系統服務工程師、軟體開發工程師、網站開發工程師等高科技數位人才，期望帶給消費者更優質的購物體驗。momo同樣鎖定招募電話/文字客服專員，做為與消費者接洽的重要第一線人員，歡迎具溝通協調、正面態度、服務溫度特質的人才投入團隊。

為培育電商新世代人才，momo去年實習生計劃及政府青年就業合作計劃實施，總計提供了約180個就業機會，全力培育出符合產業正向成長所需的人才新血。2023年momo將再參與政府29歲以下青年就業合作計劃，培育青年職場經驗，提升台灣青年競爭力；並持續與大專院校合作進行產學合作，提供青年人才不同領域工作機會，藉由師徒制方式培養青年良好職場態度與增進實務經驗發揮所長，讓青年學子更瞭解自己的未來職涯方向。

富邦媒強調，員工是企業維繫核心競爭力最重要的基石，momo致力完善各項員工福祉，像是提供優於勞基法的薪資福利、完整且順暢的升遷管道、充分的專業職能培訓力，以及旅遊補助、生日禮金、定期健康檢查等多元福利制度，增加與吸引人才留任。momo亦積極打造友善性別的職場環境，包含宣導性別平等之觀念、提供育兒及生育補助、完善的育嬰留停制度等，以創造和諧工作環境，期許增進同仁對momo的向心力，共同提升公司整體價值競爭力。