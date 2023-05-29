台北國際電腦展（COMPUTEX）將於30日登場，貿協董事長黃志芳於展前記者會中表示，今年是疫情解封後首度就舉辦COMPUTEX，共有26國、1,000多家業者參與。在Innovex展區中，共有22國400家新創參與，是亞洲最大的新創交流平台。

台北市電腦公會理事長彭双浪表示，今年實體展規模已經恢復到疫情前的7成左右。疫情期間並沒停止辦理，只是前兩年改為線上，去年是以線上為主、實體為輔，今年則是回到過去，以實體為主、線上為輔。

黃志芳表示，1981年第一台PC問世，COMPUTEX也是在那一年登場，經歷了每次科技變革的浪潮，包括網路、雲端，現在則是進入AI時代，這是PC以來最大幅度的問算升級，將會改變一切。

他指出，AI是人類聰明的合作夥伴，人們可以用AI草擬問題和寫報告，COMPUTEX的開幕典禮中，就將用人類和AI共同製作的簡報，因此今年的COMPUTEX口號是「共創無限可能」。

彭双浪指出，包括半導體、高效運算、AI、車用科技、元宇宙、電競等項目，都是新興趨勢，COMPUTEX將展現跨領域創新，也將展示參展業者研發成果。

對於近期受到關注的Chat GPT等AI應用，彭双浪表示，台灣是全球半導體供應鏈的中樞，COMPUTEX是展示各類半導體應用的場合。今年也聚焦在車用產品，例如車輛輔助駕駛等，規劃專門的先進車用科技主題館在線上展出。

彭双浪強調，台灣優勢就是工程技術、量產能力、交貨速度，能滿足客戶需求，COMPUTEX讓全球體會到台灣的優勢，找到更多黑馬和解決方案。