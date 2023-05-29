台北市立動物園危險職務加給超過30年未調，去年向中央建議提升3000至5500元不等金額，今年3月遭到行政院人事行政總處退回。動物園發言人曹先紹今表示，修改文件後將送到教育部及人事行政總處，期盼各界給予協助，讓專業人員持續保有工作熱忱。

曹先紹表示，台北市立動物園作為準國家動物園希望精益求精，也盼專業能有更多進展，當珍貴或瀕危物種來到動物園，必須專業人員提供各種協助，給予動物們最好的照顧，甚至啟動保育繁殖，或分享相關保育經驗給國際。

曹先紹表示，在動物園編制下，保育員長期以來不只本薪低，連工作細緻度越來越高，白日必須要做動物訓練、行為豐富化等工作，下班前則必須要查看動物個體是否有異狀，工作風險自然隨之提升，薪資卻一直沒機會做任何調整。

他舉例，碩士或博士學位人員擔任技工、工友，工作3到4年薪資已達3萬多元的天花板，即使他們對工作有熱情，卻無法養家活口，最終只好選擇離開，自己任內已看見許多同仁被挖角、離職。

曹指出，動物園曾在2015年提案調整危險職務加給卻被打回票，去年在許多民意代表協助下再度提案，希望將三等級加1800、2200及2500元，提高至3000、4500及5500元，另也希望保育獎金能比3500元更高，目前被行政院人事行政總處退回要求補充資料，未來將把修改好資料送到教育部及人事行政總處，期盼外界、甚至是台北市立委都能給予協助。