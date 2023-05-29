華榮市場都更案被質疑錨栓送審樣本疑似與實際施工不同，新工處副處長劉家銘說明，現場確定使用的就是富華成公司的錨栓，與送審樣本相同。（台北市新工處提供／劉彥宜台北傳真）

台北市政府首宗公辦都更的「士林華榮市場都更案」於2018年宣告正式啟動，至今施工進度已達95.43％。但台北市議員發現，連接固定建築物外牆飾材的錨栓送審樣本疑似與實際施工的錨栓不同，新工處卻後知後覺，「幽靈錨栓」簡直拿市民安全開玩笑。新工處回應，現場使用確認為與送審相同的錨栓，並通過相關認證。

民進黨議員顏若芳指出，華榮市場都更案2018年正式啟動，至今施工進度已達95.43％。今年2月17日向新工處索取華榮市場工程相關資料，但同月21日新工處回覆，沒有材料認證報告及供貨證明。3月7日再次索資，3月16日收到承攬廠商金竺企業有限公司提供的供貨證明，卻發現材料廠商居然是金竺公司，而非送審資料所列的富華成股份有限公司。

顏若芳說明，因新工處回覆的資料疑點重重，5月24日轉向富華成公司求證，得到的回覆竟是「並未提供華榮市場公辦都更工程」。

民進黨議員林延鳳也質疑，新工處身為代辦機關，在文件送驗過程卻沒有察覺供貨商資料有誤，導致疑似幽靈錨栓發生，誠信受質疑。如果富華成公司沒有提供錨栓，那麼釘在榮華市場公辦都更工程上的錨栓是哪裡來的？「幽靈錨栓」若發生公安事件，誰要負責？

顏若芳要求，目前有許多市場重新整建，但市府沒有嚴格把關流程，讓廠商提供兜不攏的文件，供貨內容和實際材料不合時，必須做懲處或處理，市府內部是否有包庇或瀆職，政風單位也要一併查核。

顏若芳說，同時也要重做工程查核，由第三方公正人做外牆拉力、壓力等測試，重新檢視錨栓是否符合規範，若不符合資料就全數拆除，使用檢驗合格的錨栓重新施工，不可以削價放水通過。

新工處副處長劉家銘回覆，富華成公司可能是直接供應給金竺公司，或中間還有透過其他廠商，而非提供給華榮市場，資料方面還要向金竺公司查證。而現場確定使用的就是富華成公司的錨栓，也經過SGS拉拔試驗符合規定，未來也會夥同土木技師隨機亂數抽查是否為富華成公司的錨栓，並試驗是否符合規範。