中颱瑪娃緩慢北上，氣象局預估周二至周四颱風影響最明顯，桃園市長張善政說，市府已召開颱風應變會議，並未雨綢繆備妥沙包，今下午1點起可向各里長洽詢或向各區公所登記領取，市府會密切留意颱風動態，一旦發布颱風警報，就會即刻進行相關工作，降低颱風帶來的影響。

張善政說，水務局日前已召開全市防汛整備會議，與桃機、桃捷、農水處、公路總局及水利署北水局等中央單位建立平台，即時聯繫因應；另外在今年4月底前，工程單位及13區公所例行性搶災搶險工程的發包、32處水患自主災社區、53條土石流潛勢溪流周邊演練宣導都已完備；今年度9條市管河川及181條區域排水已清淤7萬3428公尺、雨水下水道清淤約2萬5226公尺，都持續作業當中。

張善政說，環保局在這幾日也針對162處易淹水路段進行清疏作業，他也特別請勞動局留意，提醒雇主加強預防措施，避免颱風來襲造成工安災害。

張善政說，市府也未雨綢繆，請13個區公所備妥沙包，今天下午就能開始領取，民眾有需要可以向各里長洽詢或向各區公所登記領取。

張善政說，自己也在臉書提醒市民在下大雨期間該注意的事項，隨著颱風的進展，隨時讓市民知道更多需要配合和準備的資訊。市府持續密切留意颱風動態，一旦發布颱風警報，就會即刻進行相關工作，降低颱風帶來的影響。