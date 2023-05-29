美系外資表示，渠道庫存現在降至2.5~3個月(相對於高峰時的5個月時和以往正常水準2-2.5個月）。在定價部分，聯發科認為，定價競爭主要發生在入門款5G智慧手機，儘管聯發科需要面對競爭，但情況將比以往4G/3G的周期好得多，聯發科目前仍在尋求營收、市占率之間以及盈利能力之間的平衡，並非簡單的將市占率極大化。另外，聯發科繼續積極擴大目前在公司營收占比較低的旗艦產品，聯發科已經發布了其今年新的旗艦SoC、即天璣9200+，明年也預計會發布更新一代產品。

美系外資表示，AI已經嵌入聯發科部分5G智慧手機SoC產品中，其內部APU(AI 處理單元)，能夠處理許多AI照片拍攝等功能。聯發科也已經在其電視SoC中採用AI功能一段時間了， 總體而言，聯發科相信人工智能趨勢不僅有利於其行動業務，還有利於其他市場表現，類似PMIC(電源管理IC)，聯發科的PMIC業務佔其總收入的7%，其中30%的業務更與其業務綑綁，且主要是行動設備，所以過去幾個季度也受到了智慧手機庫存消化的影響。美系外資進一步談到，聯發科目前有約有70%的業務，包括消費、PC、汽車、工業等領域最近開始出現一些需求反彈，預計下半年整體業務表現將有所改善。

就各個產品線來看，美系外資表示，身為聯發科其中一股長期成長動能的WiFi產品，根據目前對2023年第二季度的預測，推估聯發科的WiFi業務第二季可能會出現季度下滑，原因聯發科認為是消費者需求疲軟所致，但是，從更長遠的角度來看，聯發科依舊看好WiFi業務將受益於技術升級(朝著WiFi 6/6E甚至WiFi 7規格)，對於WiFi 7業務，聯發科的目標是擴大進入企業路由器等或更高端的市場領域，這也是聯發科所缺乏的市場產品，聯發科預計會在2024年看到比較顯著的貢獻，並將其視為聯發科的增長動力之一。

ASIC(客製化晶片)業務方面，美系外資表示，聯發科認為其ASIC業務模式類似於Broadcom(博通)和 Marvell(邁威爾)等公司。 目前聯發科主要專注於遊戲領域市場，但聯發科的目標是增加其在企業ASIC領域的曝光率，從長遠來看，包括數據中心、人工智慧、5G 基礎設施等市場。此外，汽車業務是另一個聯發科關鍵增長領域，聯發科將汽車業務視為另一個長期增長動力，並且一直在該領域進行大量投資，除了相關PMIC業務，聯發科為顯示面板和攝像頭提供PMIC汽車模組等，最近還推出了天璣汽車平台。

美系外資表示，聯發股價已從年底自低點強勁反彈，整體漲幅優於台股，但2022年整體智慧機出貨衰退20%，且預期今年仍然是智慧手機市場的增長依舊是不溫不火，且大陸市場2023年又是一個衰退年，此外，會對聯發科持謹慎態度，還有一個原因，那就是現在看到聯發科的盈利能力恐出現惡化，主要是根據智慧手機需求復甦弱於預期，尤其是高端5G 的Android機型，加上4G和低階5G的價格競爭加劇，以及由於來大陸智慧機市場的競爭加劇，三星智慧機的市占率下降，還有有大陸品牌改採用三星Exynos AP，都將對聯發科造成壓力。