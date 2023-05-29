霹靂迷跟著素還真開吃囉！霹靂布袋戲是戲迷心中經典，厝味也是乾拌麵界裡的翹楚，讓挹天癒、談無慾、月無缺和葉小釵全聚在一起，就是靠這碗乾拌麵，粉絲絕對不能錯過。這次聯名的有乾拌麵和水滴蛋捲，光看外盒就超精緻，乾拌麵有素還真和一頁書2款，裡面5種口味，一次滿足挑嘴的胃，而水滴蛋捲一樣有2款，外盒是月無缺和挹天癒，看了好想一次買4盒，把經典霹靂人物蒐集齊全！更讚的是，聯名款裡每盒都有隨機送一張霹靂布袋戲的個人化郵票，就像抽盲盒一樣，想蒐集全部的12款還不容易欸。那到底乾拌麵和水滴蛋捲口味如何， 馬上來幫大家開箱啦！

先來試試看懶人福音乾拌麵，不管什麼時間都可以來一碗，簡單料理又比泡麵健康，已經變成很多家庭必備的食物啦。厝味乾拌麵有五種口味，素還真紅盒是細花圓麵，吃起來滑溜順口，一頁書金盒則是雙花粗麵，特殊雙花紋讓麵體整個把醬汁沾滿滿，每一口都好好吃！

左邊是鹹香美味的老將軍炸醬，右邊是稻禾牛味香，麵裡就有附蔬菜包。(圖/業者提供)

「稻禾牛味香」醬料一打開就牛肉味十足，拌進麵裡濃郁順口，還有一點微辣提味，美味滿分。

「紅蔥綻芬芳」紅蔥頭和醬油香味撲鼻而來，鹹甜剛剛好，多層次的醬料包帶出好滋味。

「老將軍炸醬」喜歡炸醬絕不能錯過，鹹香醬汁搭上雙花粗麵剛剛好，香濃美味滿滿包覆味蕾。

「油醋小村釀」出乎意料芝麻油香氣很足，口感滑順柔和、酸甜開胃，變成讓人念念不忘的特殊味道。

「椒麻映紅瓦」吃起來麻大於辣讓人口水直流，舌頭發麻還是會一口接一口停不下來。

水滴蛋捲擺起來很有質感，口感也和一般蛋捲不一樣。 (圖/業者提供)

這次霹靂和厝味聯名款還有水滴蛋捲，黃盒月無缺是原味，紅盒挹天癒是芝麻口味，水滴造型超適合拿來送禮，或是下午茶時間美美的擺盤也很可以。而且水滴蛋捲吃起來很特別，酥脆感更集中，比起一般長條蛋捲，口感豐富多層次。

禮盒送的郵票共有12款，插畫風非常特別，厝味禮盒獨家收藏！(圖/業者提供)

吃飽飯足還可以蒐集郵票，每盒會隨機附上一枚霹靂布袋戲的個人化郵票，有素還真、葉小釵、一頁書、談無慾、藐烽雲等12款，更酷的是郵票除了有霹靂人物的版本外，還有獨家繪製的插畫風的角色，每個人都變得好可愛，不蒐集全套實在太可惜了。而且加贈郵票的禮盒只有在郵局販售，霹靂迷千萬別錯過囉！