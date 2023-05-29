許多人結婚後才發現，愛情在柴米油鹽面前一文不值，過去所有的激情，在現實生活中的消耗下逐漸消失，不過《摘星工廠》點名3星座男，婚後不僅顧家，也懂得經營生活，甚至比另一半還會過日子，是最佳結婚人選。

▍金牛座

金牛男不喜歡變動，喜歡規律的生活，婚後也是顧家的新好男人，他們懂得放慢腳步，用心營造生活中的美，並且將這份美好分享給老婆；加上很有理財觀念，善用手頭有限的金錢，把日子過得舒坦。

▍巨蟹座

巨蟹男念舊、家庭觀重，一旦走入婚姻的殿堂，他們就會為家庭全心奉獻，盡最大努力將妻小照顧得好好的，加上懂得精打細算，理財方面的細心程度也不比老婆差。畢竟對巨蟹男來說，只有將家庭顧好，他們才能無後顧之憂的衝刺事業。

▍牡羊座

熱情有衝勁的牡羊男受不了生活單調無趣，即便是婚後，寵妻該有的儀式感更不會少，行動力極強的他們除了肯花時間與心思投入家庭，並主動分攤家事，同時也會規畫各種活動，帶著另一半一同享樂。