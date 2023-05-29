國立海洋大學海法所許姓前所長因霸凌學生，引發關注，曾任基隆地檢署檢察長的台灣高檢署主任檢察官陳宏達，認為許男霸凌問題嚴重，已不適任教職，上周已具名向教育部長潘文忠、海大校長許泰文、海洋法律與政策學院院長饒瑞正、海法所所長蘇惠卿等人陳情，請求依《教師法》妥適處理，勿讓杏壇蒙羞。

陳宏達說，依據媒體報導，許男因2014年以「敗類、下三濫、不知羞恥」謾罵葉姓女研究生，又對葉提告，葉因不斷接到同學和自稱法官的電話，要她不准提告，致葉女一度想跳樓輕生。另許男因違法兼任上市公司薪資報酬委員會委員，並在海大教評會審議兼職案前進行關說，監院2021年彈劾許，懲戒法院翌年判許申誡。

陳宏達說，他因進修海大博士學位，注意到媒體報導許的霸凌事件，發現許慣以穢言穢語公然霸凌學生、侮辱老師行為，有如屠夫私刑，學生宛如二等國民，校園內毫無民主法治可言，但主管機關竟裝聾作啞，官官相護，不了了之。他曾任海大轄區的基隆地檢署檢察長，對於校園內不公不義現象實難以忍受。

陳宏達表示，經他多方查證，發現事態比媒體報導更為嚴重，並非單一個案，許曾任海法所所長，已屬公務員職權行使之濫用，涉嫌不法部分，主管機關應予追究其行政責任，並依《教師法》規定予以解聘；涉及犯罪嫌疑部分，亦應職務向轄管基隆地檢署告發依法偵辦，毋枉毋縱。

陳宏達指出，許違法兼職，並向教評會關說，已違反公務員服務法，但海大教評會僅核予「口頭提醒許師不得再犯」處置，如此處置形同「空氣」。

陳宏達認為，教育部、海洋大學及執法部門不能任其私了、坐視不管，讓學生自生自滅、求助無門，在暗夜哭泣，校園宛如「悲慘世界」。他建請監察院、地檢署、廉政署等應蒐集資料，依職權啓動監察、檢察、政風機制，追究許男與相關失職人員法律責任，促使海大霸凌學生問題徹底解決。

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