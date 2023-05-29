新竹漁港國際風箏賽場今年3月被市長高虹安發現場地有磁磚、玻璃等廢棄物，隨即開挖調查。（陳育賢攝）

新竹漁港國際風箏賽場今年3月被市長高虹安發現場地有磁磚、玻璃等廢棄物，隨即開挖調查，民進黨市議員楊玲宜29日質詢表示，目前調查進度為何？究竟有無不法？如無應還公務人員清白；市府則強調，仍在深入釐清與調查中。

楊玲宜說，新竹漁港內國際風箏賽場今年3月被市長高虹安發現場地有廢磁磚、尖銳玻璃等廢棄物，經市府開挖也挖出大量廢棄磚石且調查多月，但至今仍查無不法，究竟市府是查無不法，還是要想辦法查到讓它「變成不法」？

她強調，無論新竹市棒球場、風箏賽場或永恆之丘，政風處或檢調等單位至今都查無不法，她認為，不應為了個人政治立場抹煞公務人員付出辛勞，甚至被汙名化。另，風箏場廢棄物從何而來？目前改善進度為何？若查無不法，應還公務人員清白。

產發處指出，有關南寮風箏賽場改善工作，目前已初步就風箏賽場表層進行清理工作，並在魚鱗天梯周邊重新種植草皮，後續將針對風箏賽場辦理其它裸露面植栽改善與紅火蟻防治工作。

未來將針對風箏賽場之維護管理，訂定維護工作SOP，包含視天氣狀況每周澆水1至2次、依生長狀況適度管制避免踩踏死亡，每年編列適當經費進行整理工作等，也將訂定機關自主巡查、民眾通報、廠商維護等標準作業程序。

至於廢棄物從何而來，產發處說，風箏賽場表層整理時發現，這些廢棄石塊明顯是過去堤外工程的施工材料，可以判定是因此而留下，後續會再比對當時契約，釐清施工過程，也將檢討現場管理人員是否有疏失。

政風處則指出，風箏賽場表層清理時，政風處就全程派員與產發處人員一起在場拍照、錄影蒐證，初步研判挖出的廢棄物有3個來源，包括為歷來施工時所遺留的、填淤土的土質不乾淨、人為傾倒等，目前仍在釐清，後續會努力將事主找出來依法究責。