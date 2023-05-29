白俄安全會議國務秘書沃爾福維奇（Alexander Volfovich）表示，1991年蘇聯解體後撤回戰術核武是合乎邏輯的，因為當時美國提供了安全保證，並且也沒實施制裁。

白俄羅斯通訊社（Belta）引述沃爾福維奇在國家電視台接受訪問時表示：「如今，一切都被推翻了，所有的承諾都沒了。」

自1994年以來由總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko ）所領導的白俄羅斯，是前蘇聯國家中，對俄國最為堅定的盟友，並在2022年2月允許克里姆林宮在白俄境內發動對烏克蘭的侵略。

俄羅斯上週進一步決定，打算在白俄領土上部署戰術核武，目的是要在戰場上取得具體成果。

沃爾福維奇說：「因此，在白俄領土上部署戰術核武器是戰略性嚇阻的步驟之一。如果西方政客的腦袋中還有理智的話，就不會越過這條紅線。」

魯卡申柯上週表示，戰術核武已在路上，但尚不清楚何時就位。 （譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120529