此外問及是否支持聯準會下月決策會議調高利率，被視為聯準會鴿派大將的他則是拒絕表明立場。他說聯準會升息迄今對經濟造成的全面影響尚未完全顯現。由於距離會議仍有幾周時間，還有很多重要數據將出爐，因此他不會預先判斷和做出決定。

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