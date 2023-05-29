此外問及是否支持聯準會下月決策會議調高利率，被視為聯準會鴿派大將的他則是拒絕表明立場。他說聯準會升息迄今對經濟造成的全面影響尚未完全顯現。由於距離會議仍有幾周時間，還有很多重要數據將出爐，因此他不會預先判斷和做出決定。
Fed官員古斯比對債限協議表示歡迎 不預測下月利率動向
芝加哥聯準銀行總裁古斯比28日接受媒體訪問時，針對美國調高債限達成協議一事表示歡迎，他說如果未達協議，對金融體系和更廣泛的經濟將是「極為不利」。
芝加哥聯準銀行總裁古斯比28日接受媒體訪問時，針對美國調高債限達成協議一事表示歡迎，他說如果未達協議，對金融體系和更廣泛的經濟將是「極為不利」。
此外問及是否支持聯準會下月決策會議調高利率，被視為聯準會鴿派大將的他則是拒絕表明立場。他說聯準會升息迄今對經濟造成的全面影響尚未完全顯現。由於距離會議仍有幾周時間，還有很多重要數據將出爐，因此他不會預先判斷和做出決定。
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