明泰不僅持續開發5G創新技術，推動通訊基礎設施升級5G應用工業4.0，也開拓多元智慧城市等新服務應用，本次參展產品亦符合SDGs 4優質教育、SDGs 8合適的工作及經濟成長、SDGs 9永續工業與基礎建設，翻轉新商模的同時也兼具ESG永續發展。

因應市場高速移動連網需求的激增，明泰5G微型無線電單元產品，是一種小型化的5G通訊的微型無線電發射和接收器裝置，可安裝在建築物、路燈、廣告牌等城市基礎設施上，同時可進行網絡控制，確保網絡的穩定和可靠性。應用場域為工業製造、互聯網應用、農業領域、智慧城市等。

明泰本次推出的Wi-Fi 7路由器具備MESH功能，搭載高功率天線，達到更廣的無線訊號覆蓋及牆壁穿透能力，減少室內訊號死角。主要應用在家庭環境中，提供每位使用者流暢的上網環境，以滿足不同應用場域中的連網需求。此外，明泰也於會中展出800G資料中心交換機、5G虛擬化運算平台(MEC)、AIoT行車紀錄器(AIoT Dash Cam)，以及雷達影像門鈴解決方案。