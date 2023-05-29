今日宣布正式啟動研發作業後，「企業重要訊息平台」正式版預計於明年第三季上線。策略聯盟團隊期許，透過「企業重要訊息平台」協助金融機構更全面地掌握中小企業動態風險，促進金融產業資訊共享，立下台灣在金融科技應用的重要里程碑！

根據資料顯示，台灣全體企業中有高達98%為中小企業，然而中小企業的資料大多未經結構性整理且來源複雜，成為金融機構作業上的一大阻礙。「企業重要訊息平台」策略聯盟團隊歸納出金融機構在風險評估作業上的3大痛點：資料取得不易、資料分析耗時費力、資料整合無法動態因應風險。透過串接豐富數據源及結合AI、圖形技術應用的「企業重要訊息平台」，將能大幅提升金融機構作業效率並強化風險控管，有望在金融產業成為資訊共享領域的指標。

產學攜手洞悉風險評估作業3大痛點，「企業重要訊息平台」將成金融業數位轉型重要拼圖產業痛點透過學術研究的深入剖析，更能從根本找出改善關鍵。國立陽明交通大學透過學術研究得出，以近似開放銀行的概念建構一個導入圖譜、AI、大數據分析等技術的平台，使各類資訊具共享性，將能解決金融機構在風險評估作業的問題。國立陽明交通大學校長林奇宏表示：「非常榮幸透過金融科技創新園區的媒合，促成策略聯盟的籌組，結合跨界技術優勢與金融實務經驗，攜手打造全台首個『企業重要訊息平台』，從根本解決金融機構在風險評估上的痛點。相信會是金融機構數位轉型的重要拼圖，期許成為台灣在金融資訊共享領域的指標性服務！」