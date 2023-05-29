「企業重要訊息平台」集結跨界團隊專業，逐一解決金融機構風險評估的3大痛點。面對資料取得不易的挑戰，「企業重要訊息平台」彙整客戶盡職調查、AI企業訊息即時監控、AI企業信用風險預測評分、AI企業新聞及訴訟搜尋、上下游供應鏈交易資料、中小企業ESG永續評分等資料模組。媲美豐富的企業資料市集，歸功於深耕台灣徵信服務超過60年的CRIF，不僅導入超過百萬筆的中小企業資料，並且即時更新，更串接亞太區破億筆的企業資料，加上CRIF具備豐富的金融機構服務經驗，提供質量兼具的資源。

針對資料分析耗時費力的問題，「企業重要訊息平台」能快速將多元大數據可視化。優利佳金融科技導入AI和圖形技術開發視覺化圖譜平台，過去金融機構花費數日甚至數週才能完成最終受益人（UBO）圖譜，將可在幾分鐘內計算出各受益人的持股比例並視覺化呈現，大幅提升效率。克服資料整合無法動態因應的挑戰，有賴於「企業重要訊息平台」高度整併各項功能。透過東詣科技的大數據分析技術及系統整合開發，處理及串接來源眾多的巨量數據，實現不同的數據應用。完善且直覺的網站系統，更使資料作業高效便捷。

「企業重要訊息平台」的概念與功能，更在研發階段即獲得多家金控、租賃業等泛金融業業者的高度關注。從與各金融機構的互動深談中了解到，在進行企業信用評分作業時，經常面臨企業提供的各項資料串聯不易，或是中小企業的資料標準不一而無法有效參考等問題，需要投注大量成本解決。在了解「企業重要訊息平台」的理念與技術後，金融機構皆十分看好此平台能協助銀行在貸款業務，從前端審核到後端放款的各階段作業提升效能。「企業重要訊息平台」提供數位化且高度整合的服務，獲得多家金融機構高度肯定，相信能為產業注入創新能量，創造金融機構與企業皆受惠的雙贏局面！策略聯盟團隊將持續與金融機構開啟對話，預計今年將再獲得4~5間泛金融業業者響應，加速推動產業轉型。

策略聯盟團隊除導入企業的實務經驗，也看重學術研究為「企業重要訊息平台」建構紮實基礎。國立陽明交通大學將於近期發表以金融資訊共享平台為研究主題的論文，提出金融業數位轉型的分析與觀點。