麗寶樂園渡假區看準後疫情時代觀光旅遊潮，邀請來自泰國、馬拉西亞百萬網紅暢遊。（麗寶樂園渡假區提供）

疫情重創台灣觀光旅遊產業長達3年，今年終於迎來解封以及國境開放。麗寶樂園渡假區看準後疫情時代觀光旅遊潮，邀請來自泰國、馬拉西亞百萬網紅前來，體驗吃、喝、玩、樂、住、購一站式全滿足行程。其中「天空之夢摩天輪」、「斷軌式雲霄飛車」令他們意猶未盡，大喊還要揪團再來。

麗寶樂園渡假區內擁有水陸雙樂園、麗寶福容大飯店、賽車主題旅店、麗寶OUTLET MALL、國際賽車場、天空之夢摩天輪，為全台灣最大綜合休閒渡假區，不論是安排一日景點遊玩或是三天兩夜旅遊行程，都非常適合且方便。

麗寶樂園渡假區看準後疫情時代觀光旅遊潮，邀請來自泰國、馬拉西亞百萬網紅暢遊。（麗寶樂園渡假區提供）

麗寶樂園渡假區發言人陳宇秀指出，為推廣渡假區專屬魅力，特別邀請來自泰國、馬拉西亞7位知名網紅前來體驗吃、喝、玩、樂、住、購一站式全滿足行程。透過網紅社群影響力，讓外國旅客用眼睛玩透透麗寶樂園渡假區，藉此也能更了解台灣人文風情，喚起外國旅客心中對台灣旅遊的悸動，迎接睽違許久的國際旅客。

麗寶樂園渡假區看準後疫情時代觀光旅遊潮，邀請來自泰國、馬拉西亞百萬網紅暢遊。（麗寶樂園渡假區提供）

麗寶樂園渡假區看準後疫情時代觀光旅遊潮，邀請來自泰國、馬拉西亞百萬網紅暢遊。（麗寶樂園渡假區提供）

此次同行的泰國網紅團，初遊台灣就對台灣留下深刻的印象，同團的Chery是泰國先生選拔Top10，同時也是泰國電視電影知名藝人，社群擁有大量粉絲，此次受邀來到麗寶樂園渡假區旅遊，提到最令人印象深刻的是台中的地標高聳的巨大「天空之夢摩天輪」，搭乘到最高點不但可以同時看到山跟海的風景外，到了夜晚還有繽紛的創意燈光秀，讓他驚呼實在是太美了！

另外來自馬來西亞的網紅則是對於探索世界「斷軌式雲霄飛車」念念不忘，搭乘時速度最快可達時速94公里，垂直降落的超速度感，讓她們想一試再試。

麗寶樂園渡假區指出，無論是外國旅遊團或是外國旅客自由行，渡假區都提供超甜的獨享優惠，只要外國旅客出示在台居留證或護照購票，即可享探索世界、馬拉灣雙園擇一遊樂價699元（原價899元），還有全台最大天空之夢摩天輪門票，優惠價只要250元（原價350元）。此外，超級殺的壽星優惠專案，外國旅客也可適用，只要壽星本人持在台居留證或護照在生日當月，就可以450元（原價899元）入園探索世界或馬拉灣，同行親友也可享699元優惠（至多2人）。（相關優惠以官網公告為準）