民進黨總統候選人賴清德昨天表示，規畫將已停機的核能機組維持可緊急使用，遭在野黨質疑「非核鬆動」，民進黨發言人張志豪今天強調，民進黨非核立場堅守未變，賴清德28日是針對學生提問「被封鎖」的極端外部導致的國安風險情境下所做思考及討論，不是常態狀態。

張志豪指出，落實「非核家園」與推動「能源轉型」，一直是民進黨與台灣許多進步力量共同的目標，作為執政黨，民進黨持續透過政策積極落實這些目標。

他重申，民進黨自2016年執政以來積極部署，攸關「淨零排放」目標的非核、減煤、增氣、展綠的能源轉型工程。賴清德28日是針對學生提問「被封鎖」的極端外部導致的國安風險情境下所做思考及討論，不是常態狀態。

此外，張志豪表示，賴清德在整場演講中數度表達綠能發展及能源自主的重要性。政策方向上，民進黨也強調最優先的還是擴大真正自主的再生能源及儲能設備、節能、避免耗能。民進黨非核立場堅守未變，政府也會持續發展綠電，為提高再生能源配比努力。