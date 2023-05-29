「行人地獄」議題熱議，國民黨立委游毓蘭、民眾黨立委邱臣遠以及陳椒華今天舉行「交通安全基本法還要等多久？」記者會，呼籲交通部、行政院應在儘速提送《交通安全基本法》草案到立法院切勿再讓「行人地獄」成為國家的惡名。

陳椒華表示，2022年國內的交通事故死亡人數突破3000人，創下近10年新高，平均每天約有8.2人死於交通事故。而台灣交通長期以來面臨車輛增加、管理失當、人行道設置等問題，交通環境對於行人極不友善。但以3E中的交通教育為例，交通部的官員卻不認為是交通部的權責，並未獲得應有重視。

民眾黨邱臣遠委員指出，蔡政府7年來對於交通安全的改善方式，就只會大撒幣加大內宣，前瞻預算中，政府已編列244.8億元作為交通問題改善預算，但交通事故的死亡人數卻持續增加，如今又編列644億元的改善人行道計畫，但這些費用究竟花到哪裡去？

中央警察大學陳家福警監教官表示，國內的交通安全管理的依據《道路交通安全管理條例》明顯治標不治本，而推動全國交通安全的「道安委員會」僅是一個2級的臨時機關，如何確保交通安全？另外，現有的行政機關在交通安全管理上有權無責，監督無法落實，讓交通問題與交通安全的改善更困難。

台灣機車路權促進會吳祥瑀副理事長指出，近年來，交通事故及死亡人數頻繁，交安儼然已成為國安問題。機通事故若是偶發行車或許是用路人的疏失，但如果特定地方頻繁發生，就應是本身設計問題。

代表台灣交通安全協會的Youtuber，通勤者之歌楊博捷強調，用路人不是只有行人一種，政府應建立涵蓋各種安全的交通方式來確保所有用路人的安全。政府應落實法治精神，儘速通過《交通安全基本法》的制定，以法定的方式，確保每一位公民完整享有公平的交通權利。

游毓蘭表示，交通安全問題由來已久，而重中之重，是應儘速完成《交通安全基本法》的制定，並從法令、制度、措施等完整面向，檢討影響交通安全的問題。政府應下定決心，強烈表達改善交通安全的態度，並賦予目標與必要之責任。對此，交通部、行政院應在儘速提送《交通安全基本法》草案到立法院；而在所有國人對該法引頸期盼，在野黨對於該法列為下會期優先法案已有共識的情況下，民進黨更應要求所屬黨籍立委優先排審。