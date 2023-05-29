恩德去年合併營收37.89億元，年增約6％，本期淨利1.54億元、EPS從前年1.14元降為0.81元。29日股東會通過去年營業報告書、去年財報及盈餘分配案，每股配發現金股利0.10元等議案。

恩德股東會重頭戲是全面改選4席董事、3席獨董，運永投資法人代表廖文嘉、林其泉、黃逸嫺及徐永浩四人擔任董事，獨董由吳青松、賴君亮及梁亦鴻三位來自學界留任。