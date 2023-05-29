美團29日開盤跌逾2％，隨後跌幅不斷擴大，最低曾跌7.7％股價創116.3港幣，為去年10月下旬以來的最低點，成交值現報62.29億港幣。

美團剛在上一個交易日（25日）收盤後公布首季財報，期間營收年增26.7％報人民幣（下同）586.2億元。經調整淨利潤為54.9億元，從去年同期轉虧為盈。

另一檔跌幅較大的恒生科技指數成分股為舜宇光學，其早盤跌幅不斷擴大，現跌6.42％為最低點，股價報72.85港幣，成交值近4億港幣。