高雄全家海神職業籃球隊自成軍以來，即致力於透過籃球深耕城市與回饋港都，28日與那瑪夏區民生國小球員與校友交流，無私分享球技與職涯歷程，並捐贈練習籃框，期許職業精神從基層及早培養，高雄全家海神隊球員也從小球員的熱情與努力獲得啟發，冠軍只是過程，無論從一而終還是逆風作浪，持續保持對冠軍的渴望才是最重要的信念。

高雄全家海神隊執行長李偉誠感謝那瑪夏民生國小，同時希望能把正能量透過浪愛延續活動傳遞給更多人，並將籃球教會他的兩件事與同學分享，「透過籃球，學會團隊合作，以及面對困難挫折永不放棄的精神。」

高雄全家海神隊創隊元年即奪下冠軍，那瑪夏區民生國小在近四年更是在全國比賽三度抱回冠軍，一座亞軍，兩支對於勝利充滿渴望的隊伍，在短短幾個小時的交流雙方都收穫滿載。民生國小顏浩義校長勉勵小球員，無論是否走在體育的路上，都能繼續保持運動家精神，「非常高興今天高雄全家海神隊來訪，他們在球場上展現職業風範以外，更開心今天他們來到這裡無私傳承與交流，同時謝謝他們捐贈了練習框，讓低年級的小球員能有更適合的練習環境。」

「他們都很享受打球的快樂。」海神隊長余純安在感受到小球員們的熱情後笑著說，「有時候球季難免會有點低潮，看看像上次球迷同樂會 #神隊友 們的鼓勵就會立刻重新振作，今天也是，看著他們就會想說自己認真打球、分享，或許未來這裡的小球員有一天也能實現他們的職業夢想。」

高雄全家海神職業籃球隊浪愛延續活動造訪那瑪夏區民生國小，民生國小實力堅強，成績斐然。近四年參賽全國少年籃球錦標賽 U12 MINI 組三度奪冠，並於體促盃、高雄市長盃籃球賽都有優異成績。

高雄全家海神隊王詠誠、邱子軒、陳懷安、林任鴻、吳怡斌、呂威霆、蘇文儒、余純安、吳曉謹、勤明慶10名球員出席，化身海派教練進行球技教學，並在交流賽中成為小球員們的最佳神隊友，幫助他們將學習成果應用融會到實戰之中，透過浪愛延續活動分享球隊資源與回饋高雄籃球，讓正能量像海浪一樣一波接著一波持續擴散。