行政院副院長鄭文燦遭爆曾出席詐團imB主嫌曾國緯公司春酒，甚至遭爆曾國緯曾請鄭「提拔」一名三線二星的好友。國民黨文傳會副主委林家興以及國家政策研究基金會副執行長凌濤今開記者會，強烈質疑鄭文燦跟詐騙集團的關係，呼籲鄭文燦既然否認指控，就應直球對決提告，遲遲不提告，難道是擔心提告後「成為被法院認證跟詐騙集團有直接關係的民進黨高官？」

凌濤指出，鄭文燦月初提出了打詐行動綱領，其中第一是要「減少接觸」，但鄭文燦自己不但增加接觸，而且常常跟詐騙集團有所關係；第二項行動綱領說「減少誤信」，但當民進黨政府高官跟詐騙集團頻繁接觸，詐騙集團還拿影片跟照片去詐騙民眾時，又如何讓民眾「減少誤信」？第三要「減少損害」，民眾跟詐騙集團接觸後人財兩失，但民進黨跟詐騙集團接觸，卻是有車有房增加資產，鄭文燦提出的打詐行動綱領根本毫無說服力。

凌濤強調，鄭文燦跟詐騙集團有千絲萬縷的關係。過去鄭文燦出入郭哲敏詐騙集團的88會館招待所，後來郭的詐騙集團竟然到桃園八德炒農地暴賺數十億。過程中還發現，鄭文燦在桃園市長任內還把捷運的綠線G01移到相關的位置，涉嫌讓農地價值大幅增加。此外，鄭文燦先前跟陸委會副主委梁文傑出入澳門喝花酒，而且在他市長任內發生中壢「青埔寨」年輕人求職遭詐騙案件，都跟詐騙集團有關係。

凌濤表示，鄭文燦涉入imB主嫌曾國緯詐騙集團公司的春酒，媒體報導指鄭文燦受曾國緯請托要提拔警界的友人。「鄭文燦，怎麼老是你？」媒體披露鄭文燦與曾國緯有直接聯繫管道，鄭文燦否認卻說「不排除提告」，為何不現在就提告？法務部調查局發新聞稿說未發現相關情事，鄭文燦為何不敢拿新聞稿直球對決去提告？難道是擔心提告後會成為「被法院認證跟詐騙集團有直接關係的民進黨高官」？

凌濤強調，鄭文燦「不是共謀、就是被騙」，打詐國家隊必須從行政院內部開始查起，他正告鄭文燦，你跟詐騙集團的關係，適任行政院副院長嗎？適任打詐國家隊的主導人嗎？

林家興則表示，根據媒體所掌握的資料，整理出來16位符合媒體所描述的升三線二星的副局長，呼籲相關的政風檢調單位是否應去瞭解一下到底誰是曾國緯的好兄弟，讓其他清白的警官同仁洗刷不白之冤。

林家興表示，行政院口口聲聲說打詐國家隊，沒想到自己的副院長跟詐騙集團就有千絲萬縷的關係，民進黨執政7年來詐騙案不降反升，難道是因為詐騙集團在行政院有個高級內應、金牌臥底嗎？呼籲鄭文燦不必動輒興訟，應該趕快直球對決，向社會大眾說清楚講明白。